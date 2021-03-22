Средний размер потребкредита в Нижегородской области вырос на 13%

Средний размер потребительского кредита в Нижегородской области составил в феврале около 194,4 тыс. руб., подсчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Эта сумма на 13,2% выше по сравнению с уровнем прошлого года.

В России в целом средний размер потребкредита составил 264,8 тыс. руб. в феврале, что почти на треть выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Заметнее всего средняя сумма кредита выросла в Московской (+29,8%, до 416 тыс. руб.) и Воронежской (+22,8%, до 204,8 тыс. руб.) областях и Москве (+20,3%, до 537,1 тыс. руб.).

Анастасия Еремина