Дело пензенского губернатора взволновало фармрынок

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев арестован на два месяца. Его подозревают в коррупции. При этом следствие изучает эпизод с фармхолдингом «Биотэк» и экс-сенатором Борисом Шпигелем. Представители фармакологической индустрии на фоне этого в частных беседах с “Ъ FM” намекают на возможность передела рынка. К каким последствиям это приведет? Об этом — Григорий Колганов.

21 марта Белозерцев был задержан и доставлен в Москву. Его проверяют на причастность к растрате, из-за которой регион мог потерять 3 млрд руб. Но пока внимание следователей привлек эпизод с фармацевтическим холдингом «Биотэк». По версии силовиков, глава группы компаний и бывший сенатор Борис Шпигель заплатил руководителю области 31 млн руб. за покровительство при заключении медицинских госконтрактов.

Как отмечают СМИ со ссылкой на следствие, взятки передавались не только наличными, но и автомобилями и дорогими часами. Однако игроки и эксперты фармотрасли удивлены подобными обвинениями и высказывают опасения о начале передела рынка. Коллекция дорогих часов, золотой сервиз, полмиллиарда рублей в разной валюте и пистолет — кажется, тем, что нашли у губернатора при обысках, в России уже никого не удивить. Озадачивает скорее другое — Белозерцев буквально в сентябре переизбрался на новый срок, то есть федеральный центр, по идее, был им доволен. Отчего же такая резкая перемена?

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предлагает искать ответ у второго крупного фигуранта этого дела: «Белозерцев получил отмашку на то, чтобы идти на следующий срок, получил хороший результат, ничто не предвещало проблем.

Но учитывая тот факт, что одновременно с ним задержан один из крупнейших игроков фармацевтического рынка Борис Шпигель, думаю, что эта история в большей степени не про Белозерцева, а про Шпигеля и про фармацевтический рынок .





По версии следствия, бизнесмен и его сообщники передали губернатору за покровительство несколько десятков миллионов рублей, а еще часы фирмы Breguet и люксовый Mercedes. Согласно порталу госзакупок, холдинг «Биотэк» и пензенские больницы с января по сентябрь прошлого года заключили 300 контрактов на сумму более 700 млн руб. Но глава Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев с удивлением смотрит на ситуацию и предлагает не делать поспешных выводов о судьбе господина Шпигеля: «Такие обстоятельства мне кажутся странными. Я Шпигеля знаю, знаю ситуацию, и не могу тут ничего комментировать. Просто я реально понимаю, что в таком положении может оказаться любой из нас. Обвинить могут кого угодно и в чем угодно. Простой пример: Евтушенков, который владеет “Биннофармом”, он в свое время был арестован, ходил в браслете, а сегодня он один из лидеров среди тех, кто разливает вакцину».

На вопрос надеется ли Дмитриев на то, что с Белозерцевым все будет нормально, он ответил: «У нас есть надежда, что все будет справедливо». «Биотэк», по его же собственным оценкам, в прошлом году занял третье место на рынке фармдистрибьюторов и стал крупнейшим поставщиком лекарств и медицинской продукции для борьбы с пандемией. Он продает препараты «Авифавир» и «Арепливир», а также тесты на антитела к коронавирусу «Биозек». Общая сумма отгрузок группы компаний в 2020-м составила 45 млрд руб. При этом крупнейшими заказчиками “Ъ” называет депздрав Москвы и федеральный Минздрав.

Игроки отрасли крайне неохотно комментируют события вокруг Бориса Шпигеля, но в частных беседах с “Ъ FM” намекают на возможность передела рынка. Гендиректор фармацевтической премии «Зеленый крест» Гарик Тадевосян не исключает подобной подоплеки — слишком уж лакомый актив на кону: «Компания крупная, интересы есть практически по всей России, существует несколько производственных площадок, это достаточно мощный игрок на оптовом рынке. У “Биотэка” было очень сильное подразделение, которое занималось производством дезинфицирующих средств, конечно, это прибыльное дело. Это может быть и вопрос передела рынка госзакупок, изменение ситуации, которая возникла фактически в конце 90-х».

Впрочем, и коррупционную версию в отрасли не исключают. По крайней мере, гендиректор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк не видит в ситуации с Борисом Шпигелем намека на передел рынка: «Рядом летит слишком много голов, чтобы считать, что это кампания, направленная на передел фармацевтического рынка. Из чего состоит актив “Биотэка”? С точки зрения передела розничного рынка региональные аптечные сети неинтересны. Производственные мощности “Биотэка” — несколько заводов. Компания находится на третьей строчке в области госзакупок — это же тендеры, это же конкурсы, это же определенные устоявшиеся связи. Вытеснить “Биотэк” и забрать его долю, вообще невозможно».

Правда, даже основная коррупционная версия не сулит спокойствия фармацевтическому рынку. Глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов полагает, что подобные пензенские события могут повториться и в других регионах: «На первых этапах пандемии регионы получили очень серьезные полномочия по формированию госконтрактов. То есть считалось, что пока пандемия на пике, начинать какие-то серьезные расследования в сфере фармакологии вызвало бы достаточно большие проблемы. А сейчас федеральный центр снял, судя по всему, ограничения, и будет целая серия дел в этом направлении».

Дмитрий Песков — о задержании губернатора Пензенской области Читать далее

Так или иначе, действующих губернаторов по подозрению во взятке не задерживали в России с 2017 года, а фармагнатов и того дольше. Обоим статусным фигурантам этого дела грозит до 12 лет тюрьмы.