Гостиничный комплекс «Орел-отель» снова попытаются продать за 1,1 млрд рублей

100% акций АО «Гостиничный комплекс ''Орел-Отель''» стоимостью 1,09 млрд руб. (10,823 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая) в третий раз выставлены на торги, следует из распоряжения администрации Орла.

АО принадлежат две гостиницы в областном центре — «Орел» площадью 10,1 тыс. кв. м и «Русь» площадью 4,9 тыс. кв. м., а также несколько нежилых помещений и земельных участков. Открытый аукцион назначен на 22 апреля 2021 года. Заявки принимаются до 20 апреля. Первые два аукциона с аналогичной ценой не состоялись из-за отсутствия заявок.

«Орел-отель» периодически пытаются продать с 2009 года, когда вместо АО еще действовал МУП. Покупателя пока так и не нашлось.

Ирина Лобанова