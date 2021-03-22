«АСК» начала выдачу ключей собственникам квартир в жилом комплексе «Маршал» В микрорайоне Фестивальном более 1000 семей получат ключи

19 марта 2021 года строительная компания «АСК» (входит в состав Группы компаний АВА) начала выдачу ключей собственникам квартир литеров 1 и 2 в жилом комплексе «Маршал» расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 87.

Общая площадь застройки жилого комплекса более 5000 кв.м. на территории 1,6 Га в одном из самых развитых микрорайонов Краснодара- Фестивальном.

За 10 дней более 1000 семей получат ключи от своих квартир. Традиционно мы соблюдаем масочный режим и все меры безопасности, прежде всего заботясь о здоровье своих клиентов и сотрудников.

Мы особенно внимательно отнеслись к вопросу передачи объекта, каждого дольщика во дворе дома встречают представители генерального подряда, которые отвечают на все вопросы новоселов и помогают принять квартиры.

3 апреля 2021 для всех жителей жилого комплекса Маршал мы проведем «День двора», где все новоселы смогут познакомиться с соседями, поучаствовать в конкурсах, сделать памятные фотографии и посмотреть выступление музыкальной группы.

Весь коллектив Строительной компании «АСК» и линии генерального подряда «Грант Строй» от всей души поздравляют жителей ЖК «Маршал» с новосельем.