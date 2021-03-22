Купля-продажа автомобилей меняет формат

С 1 мая в России изменятся правила купли-продажи автомобилей. Оформить сделку можно будет на сайте госуслуг — от участников потребуется поставить электронную подпись, говорится в законопроекте Минцифры. Как уточнили в ведомстве, электронные договоры сэкономят время автомобилистов, исключат риск ошибок и повысят безопасность сделок. А штрафы, выписанные с помощью дорожных камер, сразу поступят новому владельцу, даже если он пока не оформил автомобиль на себя.

Но от традиционной формы договоров автомобилисты наверняка откажутся нескоро, считает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов: «Это означает, что на телефон подписывающего придет смс, он введет код, и дальше договор будет считаться заключенным. Я не уверен, упростит ли это жизнь автовладельцам. На сегодняшний день купля-продажа осуществляется путем подписания договора в простой письменной форме, не надо идти ни к какому нотариусу, лист бумаги формата А4, который заполняется за 5 мин, распечатывается в нескольких экземплярах. В одном подписываются, что получил деньги, во втором, что получил автомобиль в надлежащем техническом состоянии. Есть колоссальная потребность в электронном обжаловании штрафов».

Проект Минкомсвязи и МВД, позволяющий купить или продать автомобиль онлайн появился еще в конце 2019 года. Предполагалось, что после оформления договора на госуслугах в нем автоматически появятся данные о продавце, покупателе и транспортном средстве. После этого информация о сделке поступит в ГИБДД, а приезжать в подразделение потребуется только для регистрации машины. Заключить договор его участники смогут с помощью простой электронной подписи. Подтверждение в этом случае происходит через смс-сообщение, а безопасность сделки гарантировать трудно, объясняет вице-президент фонда «Сколково» по планированию и развитию Сергей Израйлит: «Простая электронная подпись, предназначенная, как правило, для идентификации человека или его авторизации в системе не предназначена для оформления документов, потому что не удостоверяются существенные условия сделки. Если фактически одна сторона злоупотребит этим, то второй стороне нечего будет предъявить.

Простая электронная подпись, плюс, допустим, госуслуг при каких-то дополнительных технических гарантиях со стороны самого портала сможет обезопасить человека, но теоретически и здесь существуют возможные варианты злоупотреблений — например, подмена номера телефона звонящего.

Если, допустим, пройдет мошенничество с подменой номера, абонент, который будет говорить это “да”, уже не будет тем, кто участвует в сделке, или теоретически машина будет куплена не за ту цену, за которую человек ее собирался продать».

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С апреля в России могут ужесточить требования к удостоверяющим центрам, которые выдают электронные подписи. Законопроект в первом чтении был одобрен Госдумой. Впервые его разработали в 2019 году. Поводом стали случаи мошенничества с недвижимостью. Злоумышленники, в частности, создавали электронную подпись на другого человека и продавали квартиру от его лица.

Елизавета Скобцева