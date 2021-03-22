ВC Башкирии прекратил дело в отношении шеф-редактора «Эхо Москвы в Уфе»

Верховный суд Башкирии сегодня отменил решение Кировского районного суда Уфы и прекратил дело об административном правонарушении в отношении шеф-редактора радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» Руслана Валиева. Дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.

Господин Валиев был задержан 23 января на митинге в поддержку Алексея Навального. По мнению сотрудников МВД, журналист находился в служебном микроавтобусе полиции без маски и перчаток, чем нарушил указ главы Башкирии. Руслана Валиева доставили в отделение полиции №9, а отпустили после того, как освободить журналиста потребовали коллеги и члены СПЧ. 5 февраля судья Кировского районного суда Ришат Зайдуллин признал Руслана Валиева виновным в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ) и вынес предупреждение.

Анна Соколова