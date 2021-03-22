Свердловские врачи экстренно прооперировали пациентку с тяжелой патологией после COVID-19

Врачи Свердловской областной клинической больницы (СОКБ) №1 провели экстренную операцию пациентки в Туринске, у которой возникли тяжелые осложнения после новой коронавирусной инфекции, сообщил региональный оперштаб.

«Пациентка, ранее переболевшая пневмонией при COVID-19, долго находилась на искусственной вентиляции легких. Ей была установлена дыхательная трубка. После того, как трубку убрали, разрез зажил, но произошел стеноз, сужение трахеи»,— сказал челюстно-лицевой хирург СОКБ №1 Дмитрий Евдокимов. Медики добрались до пациентки за полтора часа. На машине время пути могло занять пять часов, говорится в сообщении оперштаба.

Операцию провели врач отделения оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии СОКБ №1 Яна Баталова и завотделением плановой и экстренной консультативной помощи Центра медицины катастроф Петр Еговцев, сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в Свердловской области было зафиксировано 81 270 случаев инфицирования. Более 74,4 тыс. пациентов выздоровели, еще 2 638 больных скончались.

Михаил Мананников