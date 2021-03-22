Ярославские школы после каникул не будут переходить на дистант

В департаменте образования Ярославской области опровергли информацию, появившуюся в одном из местных СМИ о том, что после весенних каникул в ярославских школах могут ввести дистанционное обучение. В частности, сообщалось о введении дистанционного обучения в ярославской школе №33. По данным департамента, планов переводить школы на дистант в регионе нет.

В департаменте считают, что информация о возможном дистанционном обучении опубликована по ошибке.

«Корреспондент ошибся, увидел прошлогоднее объявление о дистанционном обучении на сайте школы. О дистанте речи не идет, учимся в штатном режиме, каникулы по графикам школы»,– рассказали “Ъ-Ярославль” в департаменте.

Дарья Сабаева