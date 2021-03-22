В Ростовской области запустят систему видеомониторинга вывоза мусора на контейнерных площадках

Систему видеомониторинга вывоза мусора на контейнерных площадках запустят в Ростовской области, сообщает региональное министерство ЖКХ. Первым городом, где будет внедрена система, станет Зверево. Соответствующее соглашение было подписано в рамках выставки «СТИМэкспо».

Как сказано в сообщении, на двух контейнерных площадках города будут установлены IP-камеры. Они будут фиксировать наполнение контейнеров, нарушения правил их использования, время приезда и количество мусоровозов. «Данные автоматически будут направляться в технические службы города, что позволяет автоматизировать весь процесс обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО)»,— говорится в сообщении. Система будет работать с использованием интеллектуальной нейросети для обработки данных. В будущем систему планируется реализовать и в других муниципалитетах региона.

Наталья Шинкарева