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Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог на 37%

С 15 по 23 марта 2021 года острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Удмуртии заболело 13,95 тыс. человек, в том числе 8,94 тыс. детей в возрасте до 14 лет. Уровень заболеваемости превысил эпидемический порог на 37%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Кроме того, 10 детсадов были закрыты на карантин.

Отметим, что 6,99 тыс. заболевших или 50,1% от их общего числа являются жителями Ижевска. Уровень заболеваемости ОРВИ в столице региона также превысил эпидемический порог на 13,1%.

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