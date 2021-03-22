«Автодом» откроет дилерский центр мотоциклов KTM в Казани

Компания «Автодом» планирует открыть в Казани новый официальный дилерский центр мотоциклов KTM в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе дистрибьютора.

Магазин откроют благодаря подписанию дилерского соглашения между компанией и ГК «Орда». Последняя в итоге стала первым официальным дилером мотоциклов KTM в ПФО.

Отмечается, что техническое открытие центра запланировано на апрель. Он будет открыт на улице Спартаковская, 2. Официальная церемония пройдет в конце мая. Однако уже в данный момент дилер принимает заказы на мотоциклы и осуществляет их продажи.

В дальнейшем дистрибьютор планирует запуск сервисных центров и мотосалонов в других регионах ПФО.

"Ъ-Казань"