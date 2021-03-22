Средний размер потребительского кредита в Челябинской области вырос на 15%

В феврале средний размер потребительского кредита, выданного в Челябинской области, составил 198,5 тыс. руб. По этому показателю регион занимает 18 место в стране, сообщает Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с февралем прошлого года средняя сумма выданного потребкредита увеличилась на 15,1%.

По величине среднего потребительского займа лидирует Москва (537,16 тыс руб.), далее следуют Московская область (416,24 тыс руб.) и Санкт-Петербург (367,3 тыс. руб.). Средний показатель по России – 264,8 тыс. руб.

По динамике лидируют Московская (+29,8%) и Воронежская (+22,8%) области и Москва (20,3%). Показатель в среднем по стране – 32,7%. Рост суммы потребкредита зафиксирован во всех 30 регионах, лидирующих по среднему объему предоставленного займа этой категории.

«После нескольких месяцев относительной стабильности в феврале 2021 года средний чек потребительского кредита существенно вырос, обновив рекордные уровни. Стоит отметить, что увеличение данного показателя происходит на фоне сокращения в последнее время выдачи потребительских кредитов и обусловлено консервативным подходом банков к розничному кредитованию»,- комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Количество потребительских кредитов, выданных в Челябинской области в феврале, уменьшилось по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 10,5% и составило 32,4 тыс.