В Волгограде будут судить двух экс-сотрудниц налоговой инспекции за мошенничество

В Волгограде Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении двух бывших сотрудниц межрайонной налоговой инспекции, а также их приятельницы. Они обвиняются в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), а также подделке официального документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, в 2013 году обвиняемые совершили аферу по купле-продаже квартиры, принадлежащей одной из них. Согласно документам, жилплощадь, стоимостью 2 млн руб., трижды была продана: предположительно, сначала ее приобрела одна сообщница, затем вторая, а в конечном итоге жилье вернулось первоначальной собственнице. При этом, как уточнили в ведомстве, сделки были мнимыми и заключались лишь для того, чтобы все трое могли получить имущественный налоговый вычет. На протяжении последующих пяти лет приятельницы якобы регулярно подавали декларации с недостоверными сведениями о стоимости имущества, на основании которых им было выплачено в общей сложности почти 700 тыс. руб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай