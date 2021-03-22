В Ярославской области за сутки не произошло ни одной смерти от коронавируса

В Ярославской области за прошедшие сутки не зафиксировано ни одной смерти от коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток было зафиксировано 97 новых случаев заболевания COVID-19. За это же время в области 69 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 22 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 35274 случая заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 33772 человека вылечились. 465 пациента, болевших коронавирусом, умерли.

Антон Антонов