В Кургане начали работать над проектом нового театра кукол

Началась работа над проектом строительства нового здания театра кукол «Гулливер» в Кургане. Как сообщают в правительстве региона, разрабатываемая проектно-сметная документация предусматривает реконструкцию действующего театра и возведение дополнительного корпуса. Подрядчик должен разработать проект к концу 2021 года.

Здание на ул. Советской, 104, где располагается театр, было построено в 1900 году. Зрительный зал может принимать не более 76 зрителей. Планируется, что после реконструкции театр будет располагать двумя зрительными залами. Старый и новый корпуса соединят наземным переходом. Уточняется, что во время обновления действующего здания и строительства нового учреждение не прекратит работу.