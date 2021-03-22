Жителю Волгоградской области грозит до семи лет колонии за гибель людей в ДТП

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя Городищенского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, 26 апреля 2020 года в Городищенском районе обвиняемый следовал на мотоцикле по дороге «Волгоград-Каменск-Шахтинский» совместно с пятью пассажирами, при этом у него отсутствовали права управления транспортным средством. При выезде на трассу молодой человек якобы не уступил проезд легковому автомобилю, в результате чего произошло столкновение. От удара двое пассажиров мотоцикла 15 и 18 лет погибли на месте. Водитель и еще трое несовершеннолетних получили многочисленные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Фигурант уголовного дела вину не признает. Уголовное дело направили для рассмотрения в Городищенский районный суд. В качестве максимального наказания ему грозит до семи лет лишения свободы.

Мария Шахрай