Россия и США провели совместные учения по взаимодействию при морских авариях

Морские спасательные службы РФ и Береговая охрана США провели международное учение по связи BRAVO-2021, отработав вопросы информационного взаимодействия при крупных разливах нефти и морских авариях.

В учениях, прошедших сегодня, 22 марта, приняли участие с американской стороны Береговая охрана США (командный центр 17-го района, Аляска), с российской — ФГБУ «Морспасслужба», МСКЦ Владивосток ФГБУ «АМП Приморского края и Восточной Арктики» и Приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба».

«В процессе учения были отработаны вопросы организации оповещения и последующей связи участников взаимодействия при крупномасштабных разливах нефти на море и других морских авариях»,— говорится в сообщении Росморречфлота.

Итогом учений стало подтверждение нормального функционирования связи между участниками взаимодействия, делают вывод в ведомстве.

Алексей Чернышев, Владивосток