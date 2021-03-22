Мэрия подала 21 иск в суд о принудительном изъятии участков в центре Перми

В департаменте земельных отношений заявили, что в суд подан 21 иск о принудительном изъятии земельных участков в центральных районах Перми. По сведениям пресс-службы администрации города, иски поданы в отношении тех правообладателей, которые отказались добровольно заключать соглашение об изъятии своих земель. Участки изымаются у частных владельцев в рамках масштабной реконструкции центральных улиц Перми.

В департаменте подчеркнули, что изначально все предприниматели добровольно предоставили в администрацию сведения и документы, необходимые для проведения процедуры оценки. «Сам процесс был максимально прозрачным и публичным. Оценка производилась независимой оценочной организацией исключительно на основании тех документов, которые предоставляли сами правообладатели. Более того, предприниматели имели возможность предъявить дополнительные документы, чтобы увеличить итоговую выкупную стоимость», - пояснили в департаменте земельных отношений (ДЗО).

Оценку по участкам, подлежащим изъятию, мэрия завершила. В случае своевременного подписания соглашений предпринимателями эти участки могли бы уже сегодня включить в соответствующие муниципальные программы, заметили в ДЗО. «А значит, жители нашего города получили бы новые широкие тротуары, дополнительные полосы для движения автотранспорта, благоустроенную территорию в тех местах, где сейчас размещаются ларьки и киоски. В департаменте будут продолжать отстаивать свою позицию во всех судебных инстанциях», – прокомментировали в департаменте.

Земли, изъятые у владельцев, на начальном этапе освободят от имеющихся на них объектов. После включения участков в программы реконструкции центральных улиц эти территории используют для организации улично-дорожной сети, создания пешеходных и велосипедных дорожек, размещения элементов благоустройства.

Напомним, в рамках реконструкции внутриквартальной дорожной сети в Перми планируется изъять 52 объект недвижимости, включая 26 участков и 26 объектов недвижимости, расположенных на них. Большинство изымаемых объектов – частные торговые комплексы и павильоны. На эти цели в краевом и городском бюджете запланировано около 567 млн руб. На сегодня городские власти подписали соглашения с собственниками об изъятии семи участков: трех площадок по ул. Петропавловской, 77, трех – по Комсомольскому проспекту, 59а и одного участка по ул. Островского, 93. Предприниматели, не согласные с планами властей и выкупной ценой земель, ранее обратились в суд.