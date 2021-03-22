Инфляция в Удмуртии в феврале ускорилась до 5,9%

В феврале 2021 года инфляция в Удмуртии ускорилась с 5,3% до 5,9%. Об этом сообщает отделение Национального банка по Удмуртии Волго-Вятского ГУ Банка России.

«Уровень инфляции в регионе сравнялся со средним уровнем по Приволжскому федеральному округу и превысил общероссийское значение (5,7%). Ускорение роста цен связано с общефедеральными факторами — расширением потребительского спроса и сохраняющимся давлением со стороны затрат производителей непродовольственных товаров, а также с временными факторами на продовольственном рынке»,— говорится в сообщении.