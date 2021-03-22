Оператором платных парковок в Перми вновь стал «Ростелеком»

Пермское ООО «Гринтал» отказалось от обслуживания системы платных парковок в Перми. По данным Business-class, контракт между компанией и МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» расторгнут по соглашению сторон. В ближайшее время оператором парковок вновь выступит ПАО «Ростелеком», который также участвовал в аукционе на право обслуживания парковок, но уступил ООО «Гринтал». Позже аукцион по отбору подрядчика объявят вновь.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», у компании «Ростелеком» завершилось действие контракта на создание и обслуживание системы платных парковок в Перми, сервис перешел в муниципальную собственность. В торгах на определение подрядчика по обслуживанию сервиса парковок участвовали ПАО «Ростелеком» и ООО «Гринтал». Победителем признали «Гринтал», с обществом заключили контракт на три месяца с суммой в 4,3 млн руб.

По данным kartoteka.ru, учредителем и директором ООО «Гринтал», зарегистрированной в Перми в 2020 году, является Виталий Кульгускин. Общество занимается оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Господин Кульгускин владеет также 50% долей в ООО «СВ-Сервис» и 17% в ООО «Пермская сервисная компания». Обе компании производят строительные и металлические конструкции и изделия.

Общее количество платных парковочных мест в Перми превышает 5 тыс. В конце 2020 года в городе расширилась зона платной парковки — в нее добавилось около 200 парковочных мест. Изменения коснулись двух районов. В Свердловском районе парковка стала платной в двух кварталах: по ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского и по ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской. В Ленинском районе в зону платной парковки вошла практически вся территория Разгуляя. При этом платные парковочные места организованы преимущественно по улицам Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. В зоне частной застройки платных парковок немного, но действует запрет на стоянку.