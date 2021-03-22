На создание культурного кластера на территории винзавода в Ростове направят 1,5 млрд рублей

В Ростове на обустройство культурного кластера на территории бывшего винзавода, который находится на Буденновском,70, планируется направить не менее 1,5 млрд руб. Об этом стало известно во время заседания городского совета по инвестициям, которое транслировалось онлайн. Инвестором проекта выступает ООО «ВинзаводЪ».

Как сообщил председатель правления Ростовской областной организации «Союз архитекторов России» Алексей Полянский, который представил проект, на территории комплекса расположатся коворкинг, зона стрит-ритейла, выставочные и образовательные пространства, фуд-маркет, двухуровневая парковка. Кроме того, внутри будет оборудована пешеходная зона, которая позволит проводить на территории комплекса различные мероприятия.

Площадь реставрируемых объектов составит 11 тыс. кв. м. Площадь новых объектов строительства составит 20 тыс. кв. м. «В части архитектуры мы видим свою задачу в использовании сочетания кирпичной архитектуры начала 20 века и архитектуры новых объектов, которые создадут ансамбль»,— сказал господин Полянский. Он отметил, что сейчас идет процесс проектирования объекта. Приступить к его реализации планируется весной 2022 года.

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «ВинзаводЪ» было учреждено в марте 2021 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным недвижимым имуществом. Бенефициаром предприятия является Такуин Гогорян, а генеральным директором — Самвел Гогорян.

Наталья Шинкарева