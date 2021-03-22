В Ростове больницу №20 оштрафовали за непредоставление лекарств пациенту

Советский районный суд Ростова-на-Дону привлек городскую больницу № 20 к административной ответственности по ч.3 ст.19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сказано в сообщении, больница не обеспечила пациента со злокачественным новообразованием льготными обезболивающими и их введением в амбулаторных условиях. Территориальный орган Росздравнадзора по региону выявил нарушения и составил протокол. Суд признал юрлицо МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону» виновным в совершении административного правонарушения, учреждению назначен штраф в размере 75 тыс. руб. Постановление может быть обжаловано.

Кристина Федичкина