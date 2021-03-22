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МО «Юнтолово» привлекли к ответственности за нецелевое расходование средств

Расходы МО «Юнтолово» вызвали вопросы у аудиторов из Контрольно-счетной палаты Петербурга. Проверка касалась финансово-хозяйственной деятельности муниципального округа в 2018-2020 годах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, представители КСП выявили более 115 нарушений на 26 млн рублей. Нецелевые расходы МО превысили 3 млн рублей. Из них 1,8 млн рублей были потрачены на ремонт тротуара, находившегося в собственности жильцов многоквартирного дома.

Результаты проверки отправлены в прокуратуру, приняты меры прокурорского реагирования. Возбуждены два дела об административной ответственности по ст.15.15.10 КоАП РФ (нарушение порядка принятия бюджетных обязательств) в отношении председателя избирательной комиссии МО и главы администрации. Кроме того, в отношении администрации муниципалитета заведено дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

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