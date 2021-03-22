За сутки в Черноземье коронавирусом заболели 639 человек

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в Черноземье выявлено 639 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в макрорегионе достигло 227 201 человек. За сутки зафиксировано 24 летальных случая — двадцать в Воронежской области, по два в Белгородской и Тамбовской (всего 4 741 случай). За минувший день выздоровели 465 (всего 207 367) человек.

В Белгородской области зафиксировано 89 новых случаев COVID-19 (всего 33 500), выздоровели 18 (всего 31 111), умерли за все время пандемии — 535.

В Воронежской области — 204 новых случая (всего 73 281), новых выздоровевших — 238 (всего 67 817), умерли за все время пандемии — 2 302.

В Курской области — 98 подтвержденных диагнозов за сутки (всего 33 150), выздоровели 99 (29 881), смертельных случаев с марта 2020 — 527.

В Липецкой области зарегистрирован 91 новый случай коронавируса (всего 26 814), новых выздоровевших 18 (всего 23 217), смертей с начала пандемии у пациентов с COVID-19 — 495.

В Орловской области — 61 новый случай (всего 31 879), выздоровели 59 (всего 29 158), умерли с начала пандемии — 493.

В Тамбовской области за сутки подтверждено 96 диагнозов коронавируса (всего 28 577), новых выздоровевших 33 (всего 26 183), летальных исходов у пациентов с COVID-19 с марта 2020-го — 389.

Ирина Лобанова