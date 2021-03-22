Заболеваемость пневмонией в Удмуртии за январь-февраль выросла более чем в три раза

За январь-февраль 2021 года в Удмуртии зарегистрировали 11,9 тыс. случаев заболевания пневмонией. Это более чем в три раза превышает значение двух месяцев 2020 года — 3,79 тыс., сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Отметим, что 6,8 тыс. случаев приходятся на внебольничную пневмонию, что на 3,1 тыс. больше, чем за январь-февраль 2020 года. Заболеваемость вирусной пневмонией за обозначенный период выросла в 10 раз — с 84 до 875 случаев, бактериальной — снизилась более чем в два раза — с 370 до 154 случаев. Кроме того, уменьшилось число заболевших пневмонией детей до 14 лет — с 1,63 тыс. до 993 случаев.

Ранее сообщалось, что за январь-ноябрь 2020 года в Удмуртии зарегистрировали 43,81 тыс. случаев заболевания внебольничной пневмонией (ВП). Это в 3,2 раза больше, чем за 11 месяцев прошлого года.