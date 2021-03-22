Сменился руководитель краевого центра безопасности дорожного движения

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, директор ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» (ЦБДД Пермского края) Дмитрий Куликов покинул пост. Вместо него руководителем учреждения с 16 марта назначен Михаил Бобков. В краевом минтрансе подтвердили эту информацию.

Господин Бобков окончил Пермский государственный университет по специальности «Экономист-менеджер». Работал в таких компаниях, как ООО «ПКР „Практика-М“», ООО «Фирма „Акцент“», «Уралкалий», «Мостоотряд-123» «Уралмостостроя», ООО «Торговый дом „Мост“», «Промкомплект». В 2008 году был назначен коммерческим директором ОАО «Пермавтодор». Отметим, замдиректора «Пермавтодора» ранее был нынешний министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский.

Михаил Бобков являлся также собственником и директором ООО «Контур», которое занимается продажей дорожного оборудования. По данным kartoteka.ru, с конца февраля руководителем и владельцем 100% долей ООО является Станислав Бобков.