Число зараженных COVID-19 в Самарской области приближается к 54 тыс. человек

За сутки в Самарской области подтвердились 203 случая новой коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлись на Самару (60), Тольятти (60), Сызрань (17) и Новокуйбышевск (13). Об этом в понедельник сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 27 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений»,– говорится в сообщении.

Всего в Самарской области за время пандемии выявлено более 53,9 тыс. зараженных коронавирусом. За этот период в регионе скончались 1016 человек с подтвержденным COVID-19. За прошедшие сутки в регионе умерших с коронавирусом не зафиксировано.

Георгий Портнов