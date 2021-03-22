22 марта, понедельник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Событие

У двух жителей Ижевска изъяли более 20 свертков с наркотиками

18-летнего студента вуза из Ижевска и его 21-летнего знакомого задержали в по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В ходе досмотра у молодых людей изъяли более 20 свертков с запрещенными веществами, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Задержанные пояснили, что являются закладчиками наркотиков интернет-магазина. В ходе дальнейших мероприятий полицейские обнаружили в Индустриальном районе Ижевска четыре тайника с наркотиками, оборудованные подозреваемыми с целью сбыта.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). За данное преступление предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Мероприятия

Тенденции

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя