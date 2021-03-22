Спрос на покупку комнат в Краснодаре вырос на 21%, в Сочи – на 11%

Интерес к покупке отдельных комнат в квартирах с общей кухней в Краснодаре в феврале вырос на 21% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом популярность долгосрочной аренды недвижимости данной категории снизился на 23%, подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Количество комнат, которые удалось продать в феврале, снизилось на 15%, примерно такая же динамика наблюдалась в целом по стране. Средняя цена комнаты в Краснодаре за год подросла на 9%, в феврале ее можно было купить за 47,2 тыс. руб./кв.м. Количество предложений в этой категории сократилось за год на 25%. Одновременно стоимость аренды снизилась на 1%, она составляет 412 руб./кв.м в месяц.

В Сочи спрос на комнаты в коммуналках вырос более умеренно, на 11%, при этом цена на них поднялась на 14% и достигла 121 тыс. руб./кв.м. По этому показателю Сочи обогнал Санкт-Петербург, где средняя стоимость комнаты в коммуналке составляет 108,5 тыс.руб. Количество предложений такой недвижимости в Сочи сократилось за год на 29%.

Вместе с тем спрос на аренду комнат на курорте с прошлого февраля вырос в 1,6 раз, а количество предложений снизилось на 35%. Средняя цена аренды такой недвижимости в Сочи - 656 руб./кв.м в месяц.

Ольга Логинова