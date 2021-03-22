Новым главой департамента транспорта ЯНАО назначен Денис Напольских

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов назначил Дениса Напольских новым директором департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. Как сообщили в пресс-службе правительства Ямала, господин Напольских приступил к исполнению своих должностных обязанностей сегодня, 22 марта.

Денис Напольских окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию. В 2003 году принимал участие в строительстве Камского моста в Перми. С 2006 года работал в АО «Мостострой-11», где занимал должности от мастера строительных и монтажных работ до заместителя директора по производству. С декабря 2018 года назначен руководителем проекта, в рамках которого началась модернизация производства и запуск новых мощностей в компании, организован поточный метод работ при строительстве Крымского моста, олимпийских объектов в Сочи, участков автомобильных дорог Московского малого кольца, дороги Владивосток — Находка — порт Восточный, моста через реку Енисей и других.

Напомним, место директора регионального департамента стало вакантным в сентябре 2020 года. Тогда губернатор отправил в отставку Максима Першикова. Решение сменить руководителя департамента господин Артюхов принял после большой поездки по муниципалитетам, так как остался недоволен работой дорожно-строительного комплекса.

Позднее по инициативе главы Ямала был объявлен открытый конкурс по поиску кандидатов на пост директора департамента. Всего было подано 88 заявок из 17 регионов. К очным испытаниям конкурса были допущены семь человек из Салехарда, Тазовского, Нового Уренгоя, Тюмени, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В резерв управленческих кадров прошли трое претендентов.