Народный хурал Бурятии поддержал инициативу «Россетей» по внедрению солнечных технологий для фермеров

Как сообщили в компании, комитет Народного хурала Республики Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку рассмотрел и поддержал предложения директора регионального филиала «Россети Сибирь» Сергея Козлова о направлении дополнительного финансирования на проекты по внедрению автономных гибридных установок (АГЭУ) в крестьянско-фермерских хозяйствах.



Ранее правительство республики приняло уникальную программу о компенсации фермерам до 95% расходов на установку солнечных станций. Всего за последние годы в Бурятии запущено в работу 28 таких установок. С начала 2021 года введены в строй пять солнечных станций (за четыре из них фермерам уже вернули деньги). Так как эта программа вызывает большой интерес у сельских предпринимателей, появилась потребность увеличить ее финансирование. По подсчетам энергетиков, в 2021 году для электроснабжения удаленных крестьянско-фермерских хозяйств необходимо дополнительно установить 13 мини-станций на сумму 18,2 млн руб. (сверх запланированного ранее финансирования).

«Компания „Россети Сибирь“ в Бурятии активно поддерживает внедрение АГЭУ. Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы позволяет не строить протяженные линии электропередачи для обеспечения электроснабжения фермерских хозяйств и избежать значительного роста тарифов на передачу электрической энергии, а также роста конечной стоимости электроэнергии для потребителей. Благодаря установке 28 таких гибридных электростанций удалось сэкономить почти 300 млн руб. Не вызывает сомнения, что программа работает и очень востребована»,— отметил Сергей Козлов.

Республика Бурятия — регион с очень высокой долей малых форм хозяйствования в аграрном производстве. Отсутствие постоянного электроснабжения в таких фермерских хозяйствах осложняет деятельность и существенно понижает возможность дальнейшего развития как самих хозяйств, так и отрасли в целом. Главными проблемами остаются отдаленность и труднодоступность (большинство хозяйств удалены от электрических сетей на 3 км и более). Решение проблемы с электроснабжением энергетики видят в широком внедрении мини-АГЭУ.

По информации минсельхоза республики, 27 хозяйств региона уже воспользовались государственной поддержкой на общую сумму порядка 20 млн руб.