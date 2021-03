«Хорошая линия и хорошая форма вечны»

Один из крупнейших ювелирных дизайнеров современности Эльза Перетти умерла 19 марта в возрасте 80 лет и за 50 лет работы оставила наследие украшений, желанное всеми женщинами мира. Фасолина, остатки человеческого скелета, ваза, шелковая ткань — вдохновение дизайнер находила в очень разных местах и вещах, но получившиеся в результате украшения стали вечной классикой.

Эльза Перетти родилась во Флоренции, которую покинула в 21 год ради Нью-Йорка. Здесь в 1960-х годах, начинающий ювелирный дизайнер много работала моделью, самой знаменитой ее фотографией, пожалуй, стала работа Хельмута Ньютона.

Но уже в 1974 году поступила на постоянную работу в самый знаменитый ювелирный дом Америки Tiffany & Co., для которого создала браслет Bone, прошлом году отметивший 50-летний юбилей. Этот браслет мгновенно стал сенсацией, его носили Грейс Джонс, Лайза Минелли, София Лорен. Среди других ее знаменитых работ Diamonds by The Yard (почти метр золотой цепи, украшенной маленькими бриллиантами), подвеска Open Heart, подвеска Bean, подвеска Bottle. И в пантеоне знаменитых дизайнеров, работавших с Tiffany & Co — Жан Шлюмберже, Анжела Каммингс, Палома Пикассо,— Перетти занимает особое место.

Эльза Перетти произвела революцию в сегменте fine jewelry. Ее ранние работы перенесли эстетику скульптуры и авангарда как стиля в искусстве в ювелирный дизайн. Но несмотря на то, что они очень скульптурны, они все-таки ювелирные украшения, потому что создавались с идеей о том, как и где их будут носить.

«Пятнадцать из моих пятидесяти с Тиффани» («Fifteen of My Fifty With Tiffany») — так назывался каталог выставки 1990 года, когда дизайнер в возрасте 50 лет отмечала 15-летие работы в Tiffany & Co. ретроспективой в Технологическом институте моды (Fashion Institute of Technology) в Нью-Йорке. Уникальное издание состояло из 20 страниц, оформленных на манер альбома для набросков. Одна страница биографии с семейными фотографиями и подписями от руки. Две страницы цитат Эльзы, в том числе о себе: «Если бы вы были камикадзе, как я, вы бы не смогли вернуться к жизни простого буржуа». О жизни: «У меня есть чувство необходимости доказывать, что я существую, что эта жизнь существовала, через дома и объекты. Возможно в качестве компенсации, ведь у меня нет детей». О дизайне: «Хорошая линия и хорошая форма вечны».

Большинство страниц каталога наполнены знаменитыми работами Эльзы, перемешанными с ее рисунками, страницами из журналов и рекламными полосами. С обратной стороны страниц есть краткое описание о вдохновении к каждой коллекции. Этот каталог-портфолио вполне отражает художественный путь Перетти. Но если саму книгу найти довольно сложно, то 20-минутный видеоролик о дизайнере может посмотреть любой.

Екатерина Зиборова