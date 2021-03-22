В Воронеже утвержден проект застройки пяти микрорайонов у Сомовского лесничества

Мэрия Воронежа утвердила документацию по планировке территории площадью 115 га по ул. Изыскателей на окраине Воронежа, следует из постановления городской администрации. С востока и юга высотное жилье будет граничить с землями Сомовского лесхоза, по которым к кварталу уже строят подъездную дорогу.

По данным «Ъ-Черноземье», в числе застройщиков территории могут оказаться Домостроительный комбинат и ВМУ-2. На 54 га, запланированных под многоэтажную застройку, девелоперы планируют возвести 690 тыс. кв. м квартир. Они рассчитаны на 23 тыс. человек. Общий объем застройки территории может превысить 1 млн кв. м. Весь квартал предложено разделить на пять микрорайонов. Высотность жилой застройки составит от 11 до 26 этажей.

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова