Власти Башкирии хотят организовать в школах экобуфеты

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил правительству республики организовать в школах буфеты, в которых будет промаркирована продукция, содержащая сахар, соль и насыщенные жиры. Соответствующая цветная маркировка разработана Роспотребнадзором, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Буфеты предлагается назвать экобуфетами и продавать в них, преимущественно, продукцию местных производителей. Для улучшения качества школьного питания, к которому, по данным правительства «остаются некоторые нарекания», власти также планируют модернизировать оборудование школьных пищеблоков. Износ оборудования в школьных столовых республики сейчас составляет 63%.

Дарья Кучеренко