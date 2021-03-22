Средний размер кредита в Татарстане вырос почти на 20%

В Татарстане средний размер потребительского кредита в феврале 2021 года составил 190 тыс. руб., что на 19,9% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял 17-е место среди регионов РФ с самым высоким средним размером кредита. Лидером стала Москва, где сумма составила 537,1 тыс. руб. Второе место заняло Подмосковье с 416 тыс. руб. В топ-3 регионов РФ также вошел Санкт-Петербург (367 тыс. руб.)

В РФ средний размер потребительского кредита в феврале 2021 года составил 264,8 тыс. руб., увеличившись на 32,7% по сравнению с прошлогодними данными.

"Ъ-Казань"