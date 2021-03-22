В Краснодарском крае из-за коронавируса остаются закрытыми группы в четырех детских садах

По информации министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции по-прежнему остаются закрытыми группы в четырех организациях дошкольного образования.

Среди них - детский сад в Геленджике, где на самоизоляции находятся 144 воспитанника. Также закрыты три группы в трех детских садах Горячего Ключа и Крыловского района.

В школах карантинов по COVID-19 на территории края нет, около 90% учеников с 22 марта ушли на плановые каникулы, оставшиеся начнут отдыхать на этой неделе. Также в штатном режиме идут занятия в колледжах и техникумах, в 46 вузах в очном формате занимаются более 75 тыс. человек. Исключение составляет Северо-Кавказский филиал Российского госуниверситета правосудия, студенты которого продолжают учиться в дистанционном формате.

Кроме того, 340 студентов семи вузов переведены на дистанционный формат обучения из-за контакта с больными с подтвержденным коронавирусом.

Ольга Логинова