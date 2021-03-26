Профессор Неменов поделился впечатлениями о немецкой науке

Недавно вернувшийся из заграничной командировки профессор Леонид Неменов, президент Рентгенологического института в Петрограде, прочел в Доме печати доклад «Из впечатлений о Германии».



В частности, профессор побывал на съезде естествоиспытателей и врачей в Наугейме, что дало ему возможность составить представление о современном положении германской науки. На первом после войны съезде собралось около 2000 человек. Иностранцев было немного – несколько человек из Австрии и Швейцарии. Особенно многолюдны были заседания физико-математической сессии, где программным вопросом был принцип относительности. Этот вопрос встал особенно остро в связи с кампанией, которая велась антисемитами против Эйнштейна. Эйнштейн вышел из этого заседания победителем. Его поддержали такие ученые как Планк, Зоммерфельд и др.

Профессор Неменов отметил как интересный доклад Штейнаха. Помимо доклада об экспериментальных работах на крысах сообщалось о случаях производства этих операций на людях, причем показывались фотографии, иллюстрировавшие изменение общего вида больных после операции (Австрийский физиолог Ойген Штайнах работал над созданием метода омоложения путем пересадки яичек — прим. «Ъ-Науки»)

Интересен был также доклад профессора Винца по рентгенологии, показавший как много в последнее время сделано в этой области. Новые усовершенствованные аппараты, в связи с усовершенствованными электронными трубками, дают возможность получать такой жесткости лучи, которые далеко оставляют за собой лучи радия. Благодаря этому интерес клиницистов к радию ослаб, последний применяется только в соединении с рентгеновскими лучами. Винц, Дессауэр и другие разработали технику, дающую возможность, не повреждая кожи, подводить к глубоко лежащим раковым опухолям такое количество лучей, которое способно их уничтожить. Усовершенствованы также электрометрические приборы для измерения количества рентгеновских лучей.

Немецкие ученые в беседах с профессорам Неменовым говорили о своей готовности вступить в тесные отношения с русскими учеными. Многие выразили желание приехать на научный съезд в Советскую Россию, если такой состоится.

Статья, посвященная лекции профессора Неменова была опубликована в газете «Известия» 31 марта 1921 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев