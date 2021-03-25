В самом жерле вулкана!

В 40 км от Рейкьявика, столицы Исландии, вот уже шестой день продолжается извержение вулкана Фаградальсфьялль. Зрелище льющейся из кратеров раскаленной лавы с помощью дрона увидели во всем мире.

Извержению предшествовало более 40 тыс. подземных толчков за четыре недели — это много даже для беспокойной Исландии, где их обычно бывает 1–3 тыс. в год. Фаградальсфьялль проснулся после 800 лет спокойного сна, но извержение, которое он устроил, небольшое, не идет ни в какое сравнение с тем, что одиннадцать лет назад парализовало авиасообщение в Европе: были отменены 900 тыс. рейсов. Виной тому был гигантский выброс вулканического пепла, ослепившего гражданскую авиацию.

Но коль скоро извержение не катастрофическое, наблюдатели пользуются моментом. Всемирную славу снискал Бьорн Стейнбекк, который с помощью своего дрона провел прямо-таки видеотрансляцию с места события, то есть извержения. Ролик получил широкое распространение и буквально всемирное признание.

Несмотря на то что очень близко к месту извержения находится международный аэропорт Кефлавик и рыбацкий поселок Гриндавик, непосредственно возле вулкана никто не живет. Зато множество людей со всех окрестностей съехались в район вулкана, чтобы понаблюдать за извержением.

Вулканическая и сейсмическая активность в районе Исландии объясняется просто: примерно в этом месте сходятся две гигантские литосферные плиты. Сталкиваясь, они производят землетрясения. Бывает и так, что давление в глубине становится столь сильным, что раскаленная лава начинает изливаться.

Виталий Логофет