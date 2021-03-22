Аэропорт Челябинска переходит на летнее расписание

С 28 марта международный аэропорт «Челябинск» переходит на летнее расписание полетов. Оно будет действовать до 30 октября включительно, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

Среди новых направлений летнего сезона – регулярные рейсы в Геленджик, Норильск, Мурманск и Махачкалу, которые с мая начнет выполнять авиакомпания Red Wings. В Норильск и Геленджик самолеты будут летать раз в неделю, в Мурманск и Махачкалу – два раза.

Традиционно в летнем расписании представлены востребованные российские курорты – Сочи, Симферополь, Анапа, а также Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Краснодар. Ряд направлений уже на линии, Симферополь стартует 29 марта, Анапа – в июне. По текущим запросам авиаперевозчиков, в южном направлении еженедельно будут летать почти 40 самолетов: Сочи – 16 рейсов, Симферополь – 10, Анапа – четыре, Краснодар – пять, Минеральные Воды – два, Ростов-на-Дону – два рейса.

С конца апреля возобновятся полеты в Калининград: рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind два раза в неделю. «Сибирь» продолжит полеты в Новосибирск – до конца мая ежедневно, с июня по сентябрь с добавлением трех дополнительных рейсов в неделю. Самолеты «ЮТэйр» по-прежнему два раза в неделю будут летать в Ханты-Мансийск.

Кроме того, в летнем расписании аэропорта Челябинска 12 ежедневных рейсов в Москву и три в Санкт-Петербург. «ЮВТ Аэро» продолжит выполнение региональной программы по направлениям Волгоград, Новый Уренгой, Казань, Омск и Красноярск.

При открытии международного сообщения планируется возобновление рейсов в Анталию, Ларнаку, Дубай и Тунис.