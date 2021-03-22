Оранжевая ветка не прошла проверку выходными

Участок Калужско-Рижской линии метро между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки» будет закрыт до 2 апреля из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии и строительства станции «Воронцовская». 20 и 21 марта, несмотря на небольшое количество пассажиров, у входа в метро собралась толпа, а вдоль маршрута компенсационных автобусов образовались заторы. Москвичи жалуются, что время в пути увеличилось на 50%. “Ъ FM” пообщался с теми, кто пользуется этой веткой каждый день, и узнал, с чем предстоит столкнуться жителям. С подробностями — Иван Якунин.

От станции метро «Беляево» до «Новых Черемушек» — всего две остановки. Власти по традиции, чтобы не обрывать сообщение, запустили компенсационные маршруты: от одной точки до другой можно добраться бесплатно на автобусе. Обещают, что интервал движения будет меньше минуты.

На этом хорошие новости, кажется, заканчиваются. Чтобы разграничивать потоки, на станции «Новые Черемушки» один вестибюль сделали только на вход, другой — только на выход. Живущая неподалеку москвичка Диана говорит, что именно из-за этого там даже в выходной день собралась толпа: «Поток людей со всех этих станций приезжает на автобусах. Получается, в один вход идет очень много людей.

Если, не дай бог, ты придешь в момент, когда приезжает автобус, то толпа вырастет в разы.

Понятно, что приезжают пустые вагоны, но они сразу заполняются. Сесть очень сложно».

Нагрузку на систему в рабочие дни предсказать несложно. С подобными ограничениями жители района уже сталкивались в конце января, когда власти закрыли те же самые станции и запустили автобусы. Их никогда не хватает, пожаловалась “Ъ FM” москвичка, пожелавшая остаться анонимной: «Я в ужасе от этой новости, потому что мне снова на работу придется добираться обходными путями. Это очень неудобно. Мне не удалось в прошлый раз дождаться автобуса. Я не очень понимала, как они ходят, плюс они переполнены, поэтому обратно я всегда шла пешком, тратила 20 мин, но нервы были целее».

Редактор “Ъ FM” Григорий Колганов также успел проехаться по рыжей ветке в районе закрытого участка. Вместо привычного часа на дорогу до работы он потратил полтора: «Я не завидую автомобилистам, потому что, когда я вышел со станции метро "Беляево", на Профсоюзной дежурили сотрудники ЦОДД, которые регулируют движение, и приоритет отдавался компенсационным автобусам.

Соответственно, даже днем 21 марта, в воскресенье образовался довольно внушительный затор в обе стороны.

Автомобилисты нервничали, сигналили. Это, в общем, конечно же, никак не помогало. В час пик буднего дня все будет гораздо хуже».

В ЦОДД, впрочем, серьезной угрозы не видят. По сравнению с январским закрытием, проблем будет меньше, уверен представитель организации Сергей Стоянов: «Автобусы идут по действующей выделенной полосе, то есть ограничений для транспорта немного. Затруднений мы ожидаем меньше, потому как погодные условия уже лучше, снежных заносов нет, поэтому автомобилистам нужно будет закладывать дополнительные 10-15 мин на прохождение этого участка. Регулировщики работают весь день. При возникновении любых нештатных ситуаций они оперативно налаживают движение».

Власти объясняют, что вынуждены провести этот ремонт. В районе станции «Калужская» прокладывают тоннель Большой кольцевой линии. Там откроют станцию «Воронцовская», на которую можно будет сделать пересадку с оранжевой ветки. Благодаря этому всю линию получится разгрузить на 15-20%, уверены в мэрии. Муниципального депутата района Черемушки Алексея Гусева это не убедило: «Почему нельзя было провести все необходимые работы за один раз? У нас появляется еще одна кольцевая линия. Как это должно разгрузить ветку, мне не очень понятно. По большей части, наоборот, ею будут пользоваться как пересадочной, то есть люди будут ехать через оранжевую ветку для того, чтобы пересесть на большое кольцо».

Согласно проекту, ограничения сохранятся до 2 апреля. Заместитель мэра Андрей Бочкарев сообщил, что постарается выполнить работы раньше и снова запустить поезда. А пока власти призывают пользоваться соседними ветками — красной и серой.