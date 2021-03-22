В Сальске возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих под завалами здания

Следователи в Сальске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) после гибели двух рабочих под завалами ангара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным ведомства, рабочие делали ремонт в ангаре, во время которого обрушилась стена здания. Мужчина 1970 и 1972 года рождения умерли на месте происшествия. Напомним, 19 марта на пер. Морском, 1 обрушилась несущая стена нежилого здания. По данным пресс-службы прокуратуры региона, надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования дела.

Наталья Шинкарева