В Татарстане еще у 45 человек за сутки обнаружили коронавирус

В Татарстане за минувшие сутки выявили 45 новых случаев коронавируса, все контактные. 22 человека доставлены в больницы, 23 получают лечение на дому. Об этом сообщили в оперштабе региона по борьбе с инфекцией.

25 новых случаев выявили в Казани, еще пять в Набережных Челнах, оставшиеся 15 случаев зарегистрированы в 11 муниципальных районах Татарстана.

Всего на сегодняшний день в Татарстане выявили 19 066 случаев COVID-19. Излечились за весь период 15 796 человек, в том числе шесть за минувшие сутки. Умерли 398 пациентов.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"