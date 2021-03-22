В Краснодарском крае открыты 7,7 тысяч вакансий на временную и сезонную работу

Предприятия региона в рамках подготовки к новому аграрному и курортному сезону открыли в общей сложности 7,7 тыс. вакансий с временной занятостью, сообщает пресс-служба депутата госдумы Светланы Бессараб.

Средний размер зарплаты для такой категории сотрудников на Кубани составляет 22,5 тыс. руб. Всего предприятия и организации региона заявили в центры занятости муниципалитетов в общей сложности 49,5 тыс. вакансий. Наибольшим спросом пользуются представители рабочих профессий рабочие профессии – водители, повара, работники сельского хозяйства, строительных специальностей, операторы технологических процессов (слесари, машинисты, швеи, токари, фрезеровщики и т.д.), также фиксируется дефицит медицинских кадров – врачей, медсестер, лаборантов, фармацевтов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в феврале в Краснодарском крае количество вакансий выросло на 50%. Самыми востребованными стали специалисты сферы продаж, строительства, недвижимости, информационных технологий, административный персонал и работники сферы производства.

Ольга Логинова