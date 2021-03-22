22 марта, понедельник
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

В Оренбуржье выявили 82 новых зараженных COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39 280. Умерли 705 человек, в том числе три пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Партнерский проект

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя