В Оренбуржье выявили 82 новых зараженных COVID-19

В Оренбуржье зафиксировано 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Всего в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39 280. Умерли 705 человек, в том числе три пациента за последние сутки.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Пензенской области.

Андрей Сазонов