«Сибгласс» инвестировал в модернизацию производства стекла 300 млн рублей

Компания «Сибгласс» (входит в Sibglass Group) модернизировала в Красноярске производство энергосберегающего стекла. Инвестиции в проект, по данным фонда развития промышленности (ФРП), составили 300 млн руб. Из этой суммы — 150 млн руб. были предоставлены ФРП под 1% годовых.

Планируется, что в результате обновления производства, мощность предприятия по выпуску стеклопакетов увеличится на 15%.

Sibglass Group занимается продажей и промышленной переработкой листового стекла в Сибири и Дальнем Востоке. Производственные площадки, представительства и региональные склады размещены в Москве, Новосибирске, Омске, Красноярске, Барнауле, Кузбассе и других городах. Выручка красноярского «Сибгласс» в 2019 году составила 683,3 млн руб. чистая прибыль — 315 тыс.руб.

Оксана Павлова