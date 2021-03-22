Губернатор Андрей Травников: «Меры поддержки аграриев направлены на рост эффективности сельхозпроизводства»

Губернатор Андрей Травников обозначил направления развития аграрного производства и подготовки к проведению весенне-полевых работ в Новосибирской области.

«Темпы развития нашего агропромышленного комплекса достаточно высокие, но нам есть куда стремиться. Основной тренд, по которому нужно выстраивать наше развитие, — это повышение эффективности сельхозпроизводства, увеличение собственной переработки сельхозпродукции. 2021 год — это год серьезного ускорения нашей работы по повышению интенсивности и эффективности сельхозпроизводства, и все меры поддержки, которые мы сегодня оказываем аграриям, — а это меры финансовой, организационной, методической, информационной поддержки сельхозпроизводителей — должны быть сконцентрированы на повышении эффективности»,— подчеркнул губернатор в ходе оперативного совещания, прошедшего 22 марта в правительстве региона.

О ходе подготовки к весенне-полевым работам 2021 года в Новосибирской области участникам совещания доложил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

В текущем году общая посевная площадь составит 2 млн 294 тыс. га (+28,4 тыс. га к уровню 2020 года). Яровые культуры будут размещены на площади 1 млн 927 тыс. га (+17,1 тыс. га). Зерновые (в том числе озимые — 69,8 тыс. га) и зернобобовые культуры составят 1 млн 494 тыс. га (+12,9 тыс. га к прошлому году), прогнозируется дальнейший рост посевных площадей технических культур (рапс, лен, подсолнечник, соя) до 215,5 тыс. га (+40,8 тыс. га). Посевные площади зерновых и зернобобовых культур к уровню 2020 года увеличены на 13 тыс. га. Площади технических культур возросли на 41 тыс. га и составляют 215,5 тыс. га. В 2020 году Новосибирская область внесла максимальное количество минеральных удобрений за последние 30 лет — свыше 100 тыс. т, что почти в три раза выше уровня 2016 года. В 2021 году приобретено минеральных удобрений 68 тыс. т, или 65% к плану (+ 20 тыс. т к уровню 2020 года)

Сохраняется рост темпов технического переоснащения сельскохозяйственного производства. Так, в текущем году планируется приобрести 1065 единиц техники на общую сумму 6 млрд 2 млн руб., в том числе 222 трактора и 96 посевных комплексов. По состоянию на 19 марта 2021 года приобретено 405 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 70 тракторов (31,5% плана), 15 зерноуборочных комбайнов (10,4% плана), четыре кормоуборочных комбайна (25% плана), на сумму 1 млрд 374 млн руб. (20,7% плана). Наблюдается положительная динамика по обеспечению ГСМ к началу ярового сева — +14% к уровню прошлого года.

В целях организованного проведения весенне-полевых работ и доведения государственной поддержки до сельхозтоваропроизводителей 10 марта губернатором Новосибирской области подписано постановление «О мерах по обеспечению проведения сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2021 году». Существенная часть финансовых ресурсов будет выделена на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений — 6,2 млрд руб., на приобретение ГСМ — 2 млрд руб., запасных частей — 905 млн руб., семян сельскохозяйственных культур — 900 млн руб.

Государственная поддержка сельхозтоваропроизводителям Новосибирской области предоставляется в рамках государственной программы, утвержденной постановлением правительства региона «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Объем финансирования составит 1 млрд 649 млн руб., в том числе за счет федерального бюджета — 549 млн руб., областного бюджета — 1 млрд 100 млн руб. Министерством сельского хозяйства Новосибирской области с начала года в рамках подготовки к сезонным полевым работам направлено средств государственной поддержки аграриям региона 481 млн руб.