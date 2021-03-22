Почему американские акции привлекают российских инвесторов

Президент США Джо Байден подписал 11 марта пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией COVID-19 объемом $1,9 трлн. Пакет помощи предусматривает наращивание темпов вакцинации от COVID-19, поддержу малого бизнеса, федеральную надбавку по безработице в размере $300 в неделю. Одним из важных для фондового рынка пунктов эксперты считают чеки на $1,4 тыс., которые получит часть американцев. Ожидается, что значительная доля этих денег будет инвестирована в рынок акций, и это подогревает рост индексов. На этом фоне индекс S&P 500 обновил абсолютные максимумы.



Тимур Турлов, глава ИК «Фридом Финанс» и международного инвестиционного холдинга Freedom Holding Corp. (акции компании торгуются на бирже NASDAQ по тикером FRHC), обращает внимание на роль в росте сверхмягкой фискальной и монетарной политикой Федеральной резервной системы. «Существует четкое убеждение, что поддержка экономики и связанный с ней поток ликвидности приведет к повышению цен, поскольку отложенный спрос охватывает слишком мало товаров и услуг. ФРС, тем не менее, выглядит вполне уверенно в своем подходе к ситуации и не обеспокоена такими перспективами. Председатель регулятора Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что высокие темпы инфляции, ожидаемые в ближайшие месяцы, скорее всего, окажутся временными. Думаю, что Пауэлл прав в такой оценке инфляционных перспектив», — комментирует Турлов. Вакцинация, добавил он, позволит контролировать заболеваемость и быстрее снимать ограничения. А это, в свою очередь, будет расширять список востребованных товаров и услуг и способствовать росту ВВП.

Текущий рост рынка неплохо соотносится с ростом прибылей компаний, которые выросли почти на 30% в большинстве секторов в 2020 году, отметил Турлов. Также свою лепту вносит рост денежной массы, произошедший из-за вливания денег в экономику США, — 20% долларов, которые обращаются сегодня в мире, были напечатаны за последние 12 месяцев. ФРС с прошлого года покупает активы — государственные и ипотечные облигации — увеличивая таким образом денежную массу.

Тренды-2020 и их продолжение в 2021 году

11 марта минул ровно год с того момента, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии. С тех пор цены акций американских компаний пережили сильнейшее за многие годы снижение. Сейчас мы уже знаем, что восстановление рынка было также весьма быстрым. Но сколько прошлой весной было сомнений и тревог по этому поводу! А что, если ситуация с заболеваемостью COVID-19 хуже, чем мы себе представляем? А что, если фискальная помощь правительства будет неэффективной? А что, если мягкая политика ФРС не окажет должного позитивного влияния? Эти и многие другие подобные вопросы и опасения заставляли инвесторов прошлой весной воздерживаться от покупок до прояснения ситуации. Но, несмотря ни на что, реализовался один из наиболее оптимистичных сценариев.

В итоге на фондовом рынке стало больше денег и на десятки миллионов больше инвесторов, у них вырос аппетит к риску. Например, в России за 2020 год на рынок пришло почти 5 млн человек, а за 2 месяца 2021-го — еще 1,2 млн, после чего общее число частных инвесторов на Мосбирже превысило 10 млн.

Люди вложили накопления в 2020 году, получили позитивный опыт и теперь готовы инвестировать в более рискованные финансовые инструменты. Еще одна характерная деталь — объем торгов в США за прошедший год удвоился. Тимур Турлов обращает внимание: это тоже результат притока инвесторов на рынок, долгое время считавшийся насыщенным по данному параметру.

Еще один характерный тренд 2020 — начала 2021 года заключается в том, что крупные компании (в первую очередь технологические) выпускают новые продукты, становятся еще крупнее и концентрируют прибыль. Шесть из десяти самых дорогих компаний по капитализации — именно IT. На технологический сектор приходится около 30% всей прибыли всех предприятий в индексе S&P 500, что в два раза выше уровня 20-летней давности. Поучаствовать в росте акций Amazon, Facebook, Apple и еще семи лучших IT-компаний с листингом в США можно, купив пай БПИФ «Лидеры технологий». Стоимость пая фонда выросла более чем на 80% за год, судя по статистике Investfunds.

2020 год стал также рекордным и по количеству проведенных IPO — более 400 компаний впервые разместили акции на биржах. Начало 2021-го также не разочаровало инвесторов, которые выбирают доходность в десятки и сотни процентов, связанную с высоким риском. Это касается как количества размещений, так и роста котировок. Например, 4 февраля состоялся дебют Vor Biopharma (NASDAQ: VOR), разработчика клеточных препаратов для лечения гематологических заболеваний. В начале марта акции эмитента торгуются на 150% выше цены размещения, которая составляла $18 за бумагу. Успешным стал и дебют российского ретейлера «фиксированной цены» Fix Price — на старте торгов в Лондоне и Москве капитализация компании составила около $8,3 млрд, а цена размещения — $9,75 за бумагу. Эмитент привлек $2 млрд, что сделало IPO крупнейшим российским размещением с 2012 года.

Участие в IPO VOR и других перспективных компаний с листингом в США для российских инвесторов доступно благодаря покупке паев ЗПИФ «Фонд первичных размещений», который вывела на биржу ИК «Фридом Финанс». Стратегия фонда максимально формализована и свободна от субъективного мнения управляющего. Стоимость пая на Московской бирже сейчас составляет около 3000 руб. (с начала торгов июле 2020 года цена выросла более чем на 300%). Также бумаги этого фонда торгуются в долларах на Санкт-Петербургской бирже. Для неквалифицированных инвесторов самостоятельное участие в IPO на зарубежных площадках запрещено, а российские «квалы» могут благодаря фонду получить более высокое одобрение заявки и сэкономить время и деньги на оформлении отдельных сделок.

Что ожидать от фондовых рынков

Глава «Фридом Финанс» Тимур Турлов ожидает продолжения роста фондовых индексов США в текущем году: «Не думаю, что темпы роста с апреля 2020 года повторятся, но будут выше средних. Не удивлюсь, если Nasdaq вырастет на 20-25% по итогам года, чуть меньше прибавит S&P 500. Я ставлю на то, что год будет нервный, будут падения, но в целом будет хороший год. В этом году будут себя хорошо чувствовать сырьевые товары и активы развивающихся рынков. В целом, капитала всем хватит. Инвесторы очень хорошо настроены». Он также считает, что рост постепенно будет затрагивать сегменты, которые в 2020 году «не очень хорошо себя чувствовали». Например, нефтедобыча и нефтепереработка, авиаперевозки, круизные операторы и гостиничная индустрия.

Говоря о монетарной политике Федеральной резервной системы США, глава инвесткомпании «Фридом Финанс» сказал о вероятности, что в 2021 году будет напечатано примерно столько же долларов, сколько и в прошлом, то есть за два года в мире может стать почти в 1,5 раза больше долларов. В то же время, активная печать денег и раздача их населению приводит к ускорению инфляции. Тем не менее, прошлой весной инвесторы покупали подешевевшие активы на рынке, получили прибыль и позитивный опыт, это привело к росту трат и способствовало восстановлению экономики.

«Поднять сейчас ставку ФРС и не уронить мир в депрессию невозможно. Все боятся падения рынков больше, чем проявлений инфляции», — считает Турлов. Сейчас ставка ФРС держится на уровне 0-0,25%. Это делает невыгодным хранение сбережений на депозитах (особенно если учитывать растущую инфляцию), что тоже становится стимулом для инвестиций в фондовый рынок.

Федрезерв, по его мнению, будет повышать ставку, но с отставанием от инфляции. Благодаря этому в течение 5-10 лет получится ребалансировать экономику и списать «фейковое богатство», полученное за счет вливания из-за пандемии COVID-19 триллионов долларов в крупнейшую мировую экономику.

Российские инвесторы активно интересуются фондовым рынком США, причем интерес растет невероятными темпами. Это отражает, например, рост объема торгов иностранным ценным бумагами на Санкт-Петербургской бирже — в 2020 году он увеличился в 30 раз, до 242 млрд руб. Январь и февраль 2021 года также были очень успешными — показатель вырос на 14,2% и 11,3% месяц к месяцу соответственно. Привлекательность для соотечественников американского рынка связана с верой в его надежность, широким выбором инструментов и текущим ростом индексов.

Узнать подробнее о возможностях инвестиций в рынок акций США и РФ можно в филиале ИК «Фридом Финанс» по адресу:

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