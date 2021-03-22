За сутки в Ростовской области выявили 240 случаев коронавируса

В Ростовской области за прошедшие сутки было выявлено 240 случае COVID019, сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Ростове-на-Дону — 96. В Батайске, Новочеркасске и Таганроге выявлено по девять случаев, в Шахтах и Семикаракорском районах — по восемь, в Аксайском, Белокалитвинском и Каменскомрайонах — по семь, в Зерноградском — шесть. В Неклиновском районе выявлено пять новых случаев заражения, по четыре — в Гуково, Новошахтинске, Миллеровском, Сальском, Тарасовском, Тацинском и Цимлянском районах, по три — в Волгодонске, Азовском, Егорлыкском, Красносулинском и Милютинском районах, по два — в Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Веселовском, Зимовниковском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Морозовском, Песчанокопском, Целинском и Чертковском районах, по одному — в Багаевском, Боковском, Куйбышевском и Орловском районах.

За минувшие сутки в регионе выздоровели 263 человека. Умерли 14 человек.

По состоянию на утро 22 марта количество инфицированных в области превысило 78,6 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1873. Коэффициент распространения инфекции — 0,96. За весь период пандемии выздоровели более 70,2 тыс. человек, умерли 3 414 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 1,8 тыс. человек.

Наталья Шинкарева