В Уфе отремонтируют 29 домов на 85 млн рублей

«Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан» на аукционе 12 апреля отберет подрядчика капремонта общего имущества в 29 многоквартирных домах Уфы, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 84,69 млн руб., он будет оплачен за счет взносов собственников квартир.

Подрядчик должен до 1 декабря 2022 года отремонтировать водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, и крыши домов. Дороже всего обойдется ремонт водоснабжения и водоотведения в девятиэтажном доме на улице Мушникова, 9 — 12,02 млн руб. Дешевле всего — ремонт водоснабжения и водоотведения в двухэтажном доме на улице Железняцкой, 37/4 — 291,65 тыс. руб.

Майя Иванова