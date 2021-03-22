Основатель психолого-педагогического факультета УдГУ Сергей Копотев ушел из жизни

Декан и основатель психолого-педагогического факультета Удмуртского государственного университета (УдГУ), кандидат педагогических наук, профессор Сергей Копотев скончался на 66 году жизни. Об этом сообщается на сайте вуза.

Отметим, что господин Копотев был членом президиума Международной академии акмеологических наук, членом Экспертного совета Министраства народного образования и редакционных коллегий Энциклопедии Удмуртии и Вестника УдгУ. Под его руководством было защищено 17 диссертационных исследований.